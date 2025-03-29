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Соблазнительные шедевры короля гиперреализма Омара Ортиса

Соблазнительные шедевры короля гиперреализма Омара Ортиса

Казалось бы, зачем писать картины с фотографической достоверностью, если можно просто сделать снимок хорошей камерой? Но мексиканский художник Омар Ортис (Omar Ortiz) имеет на этот счет свою точку зрения.

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