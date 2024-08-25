Леонардо Ди Каприо лечит больную поясницу банками на борту миллионерской яхты

А его юная подружка загорает топлес. Кажется, Леонардо Ди Каприо изменил своим принципам. Пользователи делали ставки на то, как быстро распадется союз голливудского холостяка и модели Виттории Черетти: сразу по достижении девушкой 26 лет или на следующий день? Ведь со всеми своими предыдущими подружками придирчивый Лео прощался именно в этом возрасте, считая, что избранница должна быть ну никак не старше 25 лет.