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Леонардо Ди Каприо лечит больную поясницу банками на борту миллионерской яхты

Леонардо Ди Каприо лечит больную поясницу банками на борту миллионерской яхты

А его юная подружка загорает топлес. Кажется, Леонардо Ди Каприо изменил своим принципам. Пользователи делали ставки на то, как быстро распадется союз голливудского холостяка и модели Виттории Черетти: сразу по достижении девушкой 26 лет или на следующий день? Ведь со всеми своими предыдущими подружками придирчивый Лео прощался именно в этом возрасте, считая, что избранница должна быть ну никак не старше 25 лет.

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