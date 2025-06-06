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Царьград

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На Камчатке бизнесмен украл 75 млн рублей на стройке сквера с валунами

На Камчатке бизнесмен украл 75 млн рублей на стройке сквера с валунами

В Камчатском крае следователи возбудили уголовное дело о хищении средств в отношении гендиректора строительной фирмы, который занимался строительством сквера за федеральные деньги.

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