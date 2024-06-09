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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хомуха об успехе «Зенита»: «Дело не только в финансах, но и в управлении. Скандалы и сомнительные решения не позволяют «Спартаку», «Краснодару», ЦСКА и «Динамо» конкурировать»

«Дело не только в финансовых возможностях. У ряда клубов они тоже есть. Дело и в организации управления клуба.

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