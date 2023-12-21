Стала известна причина гибели музыканта из Сыктывкара Леонида Нестерова

Стала известна причина смерти музыканта Леонида Нестерова, которого нашли мёртвым в Сыктывкаре. Как сообщает «КП-Коми» со ссылкой на слова близких, музыкант ушёл из жизни добровольно, его смерть не носит криминального характера.
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