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В Киото выключают свет в поездах ради осенних пейзажей

В Киото выключают свет в поездах ради осенних пейзажей

В Киото в поездах осенью выключают свет, а сами составы едут в два раза медленнее. Это сделано для того, чтобы пассажиры могли насладиться осенними пейзажами во время поездки через «Кленовый тоннель».

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