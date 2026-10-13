В Киото выключают свет в поездах ради осенних пейзажей

В Киото в поездах осенью выключают свет, а сами составы едут в два раза медленнее. Это сделано для того, чтобы пассажиры могли насладиться осенними пейзажами во время поездки через «Кленовый тоннель».
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