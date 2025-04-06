Европейские страны тратят огромные средства на вооружение киевского режима, игнорируя любые предложения по мирному урегулированию конфликта на Украине, и, очевидно, начав две первые мировые войны, хотят развязать и третью.
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