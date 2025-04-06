Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Матвиенко: Европа мешает миру на Украине и хочет разжечь Третью мировую войну

Матвиенко: Европа мешает миру на Украине и хочет разжечь Третью мировую войну

Европейские страны тратят огромные средства на вооружение киевского режима, игнорируя любые предложения по мирному урегулированию конфликта на Украине, и, очевидно, начав две первые мировые войны, хотят развязать и третью.

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