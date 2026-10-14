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Болгария неожиданно для себя оказалась в центре опасной игры в Черном море

Болгария неожиданно для себя оказалась в центре опасной игры в Черном море

Атаки беспилотников на торговые суда у берегов Болгарии обострили ситуацию в Черном море. Пока София призывает дождаться результатов расследования, ЕС и НАТО уже возлагают ответственность на Москву и говорят об усилении военного присутствия в регионе.

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