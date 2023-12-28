Именно американский президент Джо Байден ответственен за «уничтожение Украины и украинцев» своей стратегией по подталкиванию Киева в НАТО, заявила бывшая сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер в статье для Newsweek.
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