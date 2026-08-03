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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Фулхэм» купил хавбека «Реала» Паласиоса за 10 млн евро. Мадридцы получат 30% от суммы перепродажи игрока

«Фулхэм» подписал  Сесара Паласиоса . Английский клуб объявил о переходе 21-летнего полузащитника из «Реала».

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