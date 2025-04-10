Су-57 готовят к управлению тяжелыми ударными дронами в составе нескольких С-70 "Охотник"

В РФ готовятся объявить о появлении боевого тандема из тяжелого истребителя и тяжелого дрона. Уверенность в этом выражает военный американский аналитик в авторской статье для онлайн-журнала «Национальные интересы».
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