Театр абсурда
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Театр абсурда

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А кто такая ваша Поплавская? - Шахназаров не дал в обиду нашу Яну и дерзко ответил русофобке

А кто такая ваша Поплавская? - Шахназаров не дал в обиду нашу Яну и дерзко ответил русофобке

Многие из нас знают актрису Юлию Ауг. Несмотря на значительное количество ролей в кинокартинах и активную творческую деятельность, актриса, получившая признание от зрителей, пошла по «пути сопротивления».

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