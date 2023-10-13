Ученые раскрыли новый секрет "Моны Лизы"

Это доказывает, что Да Винчи часто экспериментировал с материалами для своих картин Французские ученые из Университета Париж-Сакле и Музея Лувра нашли необычный элемент в известной картине Леонардо Да Винчи "Мона Лиза".
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