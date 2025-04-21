В Польше удивились, как Россия обошла западные санкции: «Ничего не нарушают»

МОСКВА, 21 апреля, ФедералПресс. Для России экспорт нефти является ключевым источником дохода, и западные государства на протяжении многих лет стремятся ограничить прибыль Москвы от продажи энергоресурсов.
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