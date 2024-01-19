Трамп против цифрового доллара. А что думают эксперты об этом платежном средстве?

Экс-глава Белого дома пообещал запретить цифровой доллар в случае своей победы на выборах. Эксперты, опрошенные Business FM, считают, что общество и экономики мира пока не готовы к таким радикальным переменам, как внедрение цифровой валюты в качестве доминирующего платежного средстваБывший президент США Дональд Трамп заявил, что хочет «защитить американцев от правительственной тирании», пишет Bloomberg.