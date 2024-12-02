Цена «миротворчества» Трампа

Юрий Ильинов «Мирный план» Кита Келлога в интерпретации американских СМИ Американские СМИ жёстко критикуют план соглашения по Украине, представленный отставным генерал-лейтенантом Китом Келлогом, которого Трамп собирается назначить специальным посланником США по Украине и России. Звучат заявления о том, что этот план обязательно «понравится Путину», так как он якобы ущемляет интересы США. Интересно, что общие контуры данного плана были известны давно. Ещё до выборов Трамп заявлял, что для стимулирования Украины и России к прямым переговорам о мире и к прекращению огня, он будет шантажировать Зеленского тем, что прекратит поставки оружия Украине, если Киев откажется от переговоров без предварительных условий, а Путина тем, что увеличит поставки оружия Украине, если от переговоров без предварительных условий откажется Россия. Тогда никто не выступал с критикой данного «плана», хоть из него абсолютно не было понятно, о чём же принуждённые к встрече стороны должны вести переговоры, если общая повестка у них отсутствует и что делать США, если они ни о чём не договорятся и через краткое время прервут переговоры, вернувшись к боевым действиям? Не давал «план Трампа» и ответ на вопрос, что делать, если на переговоры стороны пойдут, но прекращение огня достигнуто не будет?

Юрий Ильинов Нынешний «план Келлога» гораздо более детальный. Предполагается, тот же стимул (шантаж поставками оружия) для принуждения сторон к началу переговоров. При этом, по мысли составителей плана, обязательным условием начала переговоров должна стать заморозка боевых действий по линии соприкосновения. В ходе переговоров предлагается в первую очередь оформить разведение вооружённых сил сторон и создание демилитаризованной зоны. Также обязательным условием соглашения по Келлогу должно стать обещание Запада в течение неопределённого времени не принимать Украину в НАТО. И что в этом плане должно понравиться Путину? Те же предложения мы уже год слышим от Байдена, и Россия неоднократно открыто заявляла, что они её не устраивают. Предварительным условием с российской стороны является обязательный вывод ВСУ за административные границы тех регионов, которые вошли в состав России в 2022 году. Причём в отличие от требования юридического признания перехода шести (включая Крым и Севастополь) регионов в состав России, которое, как показала практика предыдущих переговоров, может быть модернизировано до согласия сторон отложить соглашение по статусу данных регионов на некий, достаточно продолжительный (до двадцати лет) период, Россия неоднократно давала понять, что вопрос вывода украинских войск из российских регионов, Москва считает принципиальным и не отступит от него ни при каких условиях. Создание демилитаризованной зоны для России вряд ли будет приемлемым. Демилитаризованная зона создаётся по обе стороны линии разграничения, а это значит, что России предлагают отказаться от права размещать войска на всём протяжении её границы с Украиной (как в новых, так и в старых регионах). При этом, учитывая тенденцию предыдущих лет, демилитаризованная зона должна быть достаточной глубины, чтобы исключить возможность обстрела друг друга из ствольной артиллерии и большинства типов РСЗО. Это 100–120 км, то есть по 50–60 км с каждой стороны. Сомневаюсь, что Москва согласится даже обсуждать такую возможность, не будучи вынужденной к этому обстоятельствами непреодолимой силы. А таковые пока не просматриваются. Далее, в демилитаризованную зону, чтобы следить за соблюдением сторонами условий прекращения огня, как правило вводятся если не миротворческие силы, то хотя бы международные наблюдатели. Россия в принципе не может допустить появления наделённых особыми полномочиями представителей международной юрисдикции, не подчиняющихся российским законам на своей суверенной территории. Но даже, если Киев и Вашингтон пойдут на уступки и согласятся разместить международных наблюдателей только с украинской стороны демаркационной линии, возникнет вопрос доверия к конкретным представителям конкретных государств. Практика и опыт свидетельствуют, что приемлемые для России страны происхождения наблюдателей, как правило неприемлемы для Украины и наоборот. Это ещё один тупик. Наконец обещание в течение неопределённого срока не принимать Украину в НАТО. Чему в этом случае должна радоваться Россия? США с союзниками уже когда-то обещали, что не только ни одно государство Восточной Европы не будет принято в НАТО, но что инфраструктура блока даже не будет размещена в германских землях, образованных из бывшей ГДР — останется исключительно в пределах бывшей ФРГ. Это обещание было забыто Западом немедленно после роспуска ОВД и СССР. Мотивировка была проста — обстоятельства изменились. Что может помешать Западу и в этот раз нарушить обещания, указав на изменившиеся обстоятельства? Обстоятельства-то постоянно меняются. В 1990 году Запад обещал никогда не расширять НАТО на Восток, но расширил, включив в него даже бывшие прибалтийские республики СССР. Сейчас же нам предлагают поверить, что неопределённое обещание не принимать Украину в НАТО в течение неопределённого срока будет соблюдаться? Ну да, будет — 5 минут тоже неопределённый срок.