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Царьград

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Раньше, чем вы думали: стало известно, когда в Челябинской области выпадет снег

Раньше, чем вы думали: стало известно, когда в Челябинской области выпадет снег

Синоптики опубликовали свежий прогноз погоды, который удивил.На Южном Урале снег в сентябре? Нет ничего невозможного! — ответят вам метеорологи.

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