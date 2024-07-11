Военные специалисты до сих пор спорят; все ли мужчины способны стать воинами? В России срочная военная служба обязательна для годных по здоровью молодых людей.
Ген воина: как определить, есть ли он у мужчины?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Савельев
Это не ген, это гон... Истинный воин не агрессивен и не жесток. Не причиняет вред беззащитным, женщинам и детям. Соблюдает Законы войны. Это не генетическая особенность человека, а духовная. Все военные преступления совершают "не воины", преступники в военной форме.
Ответить
13 час.
Свежие комментарии