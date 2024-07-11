Ген воина: как определить, есть ли он у мужчины?

Игорь Савельев

Это не ген, это гон... Истинный воин не агрессивен и не жесток. Не причиняет вред беззащитным, женщинам и детям. Соблюдает Законы войны. Это не генетическая особенность человека, а духовная. Все военные преступления совершают "не воины", преступники в военной форме.