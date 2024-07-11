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Ген воина: как определить, есть ли он у мужчины?

Ген воина: как определить, есть ли он у мужчины?

Военные специалисты до сих пор спорят; все ли мужчины способны стать воинами? В России срочная военная служба обязательна для годных по здоровью молодых людей.

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Комментарии
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Игорь Савельев
Это не ген, это гон...  Истинный воин не агрессивен и не жесток. Не причиняет вред беззащитным, женщинам и детям. Соблюдает Законы войны. Это не генетическая особенность человека, а духовная. Все военные преступления совершают &quot;не воины&quot;,  преступники в военной форме.
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