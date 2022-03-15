Самый солнечный жилой комплекс в Севастополе от «ИнтерСтрой»

Жилой комплекс «Апельсин» - это проект компании «ИнтерСтрой» в шаговой доступности от моря. Объект расположен в районе с отлично развитой инфраструктурой: удобные транспортные развязки, остановки общественного транспорта, магазины, банки, аптеки.
Жилой комплекс «Апельсин» - это проект компании «ИнтерСтрой» в шаговой доступности от моря. Объект расположен в районе с отлично развитой инфраструктурой: удобные транспортные развязки, остановки общественного транспорта, магазины, банки, аптеки.
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