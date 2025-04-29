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Путин призвал отстаивать правду о вкладе предков в Победу

Путин призвал отстаивать правду о вкладе предков в Победу

Путин призвал отстаивать правду о вкладе предков в Победуфото: vk.com/a_beglovФальсификация истории приводит к разрушительным последствиям, поэтому нужно отстаивать правду о вкладе предков в Победу в Великой Отечественной войне.

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