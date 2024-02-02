В Германии назвали возможных преемников Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский в ближайшие несколько недель может лишиться должности. Такое заявление 1 февраля сделал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
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