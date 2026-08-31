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Рязанские новости

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В Рязанской области обязали регистрировать домашнюю птицу

В Рязанской области обязали регистрировать домашнюю птицу

Мера направлена на предотвращение вспышек гриппа птиц и других заболеваний.С 1 сентября 2026 года в Рязанской области, как и по всей России, вступили в силу новые правила учёта сельскохозяйственной птицы в личных подсобных хозяйствах.

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