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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» не отпустил Зиркзе в «Эвертон» из-за опасений, что атака станет уязвимой

Нападающий Джошуа Зиркзе не покинет « Манчестер Юнайтед » в летнее трансферное окно. «Эвертон» ранее сделал «МЮ» предложение по 25-летнему футболисту из Нидерландов.

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