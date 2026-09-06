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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Профака о слухах, что он плюнул в Белкина после драки: «Плевков не было, иначе это было бы позором для хоккея, моих товарищей и семьи. Просто накричал на него, на площадке было жарко»

Защитник московского «Динамо» Лука Профака отреагировал на слухи, что он плюнул в соперника после драки на Кубке мэра Москвы в матче с минским «Динамо».

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