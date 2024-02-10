Ирина Шейк в штанах из пузырчатой пленки на показе Helmut Lang

В павильоне Weylin в Нью-Йорке прошел показ новой осенне-зимней коллекции Helmut Lang.Главной звездой шоу стала Ирина Шейк, которая прошлась по подиуму в оранжевой водолазке с прорезями в области подмышек и необычных штанах из воздушно-пузырчатой пленки.
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