Ирина Шейк в штанах из пузырчатой пленки на показе Helmut Lang

В павильоне Weylin в Нью-Йорке прошел показ новой осенне-зимней коллекции Helmut Lang.Главной звездой шоу стала Ирина Шейк, которая прошлась по подиуму в оранжевой водолазке с прорезями в области подмышек и необычных штанах из воздушно-пузырчатой пленки.