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У Пентагона почти не рсталось денег для ВСУ — Bloomberg

У Пентагона почти не рсталось денег для ВСУ — Bloomberg

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