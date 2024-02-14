В МИД назвали конспирологией слухи о контактах России и США по Украине

МОСКВА, 14 февраля, ФедералПресс. Сообщения СМИ о неких предложениях из России к США по заморозке конфликта на Украине – неверная интерпретация публичных заявлений российской стороны, конспирологическая теория, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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