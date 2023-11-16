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"Изнасилую в следующий раз!": Мигрант из Курской области устроил "зачистку" русским детям

"Изнасилую в следующий раз!": Мигрант из Курской области устроил "зачистку" русским детям

(И вот есть у меня вопросы к нашим властям: И до каких пор это будет продолжаться? Когда наша власть наконец-то услышит свой народ и жесткой рукой наведёт порядок в мигрантском вопросе? Не надо забывать, что выборы президента России не за горами.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Голота
А толку-то... Все равно результаты, как всегда, будут те, которые нужны &quot;товарищам&quot;-чиновникам.
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1 час.
Александр Зубков
Там уже все распределено и подсчитано.
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1 час.
нина сафронова
👍
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43 мин.

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