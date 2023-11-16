"Изнасилую в следующий раз!": Мигрант из Курской области устроил "зачистку" русским детям

(И вот есть у меня вопросы к нашим властям: И до каких пор это будет продолжаться? Когда наша власть наконец-то услышит свой народ и жесткой рукой наведёт порядок в мигрантском вопросе? Не надо забывать, что выборы президента России не за горами.