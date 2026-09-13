Яна Поплавская раскритиковала Ларису Долину, сравнившую себя с Марией Магдалиной

Актриса и телеведущая Яна Поплавская отреагировала на сравнение Ларисы Долиной с Марией Магдалиной.
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Магдалина - была шалавой, а потом раскаялась.
Долина пела в ресторанах... понятно?
Смердят ингерманские "мудрости", видимо, до гальюна она их всё-таки не доносит, здесь вываливает.😂
Магдалина - это из Дома 2?