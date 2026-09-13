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Яна Поплавская раскритиковала Ларису Долину, сравнившую себя с Марией Магдалиной

Яна Поплавская раскритиковала Ларису Долину, сравнившую себя с Марией Магдалиной

Актриса и телеведущая Яна Поплавская отреагировала на сравнение Ларисы Долиной с Марией Магдалиной.

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