Пчелам запретили летать до сентября-2024 в Болотнинском районе

Поля Болотнинского района будут обрабатывать путем опрыскивания наземной аппаратурой. «Для сведения пчеловодов сообщаем, что при обработке будут применяться препараты первого класса опасности для пчел, соответствующие экологическим регламентам безопасности», – уведомляют ООО «Золотой колос» и ООО «АЧА» Болотнинского района.