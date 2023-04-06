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«Говорят, мы свели его в могилу»: мать изнасилованной дедом девочки затравили односельчане

«Говорят, мы свели его в могилу»: мать изнасилованной дедом девочки затравили односельчане

Многодетная мать написала на родного отца заявление в полицию – тот домогался внучки. Летом прошлого года Чановский районный суд признал пенсионера виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении внучки и ее изнасиловании.

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