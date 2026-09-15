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Трамп согласился на новые этические ограничения ради криптозакона

Трамп согласился на новые этические ограничения ради криптозакона

Президент США Дональд Трамп согласился на дополнительные ограничения, связанные с криптовалютными активами, чтобы повысить шансы на принятие масштабного законопроекта в Сенате.

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