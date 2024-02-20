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Власти Забайкалья отчитались о приобретении жилья детям-сиротам

Власти Забайкалья отчитались о приобретении жилья детям-сиротам

В прошлом году в Забайкальском крае было построено и приобретено 186 квартир для детей-сирот – регион получил на эти цели более 409 миллионов рублей из федерального бюджета, из краевого было направлено около 147 млн.

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