Власти Забайкалья отчитались о приобретении жилья детям-сиротам

В прошлом году в Забайкальском крае было построено и приобретено 186 квартир для детей-сирот – регион получил на эти цели более 409 миллионов рублей из федерального бюджета, из краевого было направлено около 147 млн.
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