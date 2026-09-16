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Царьград

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Московские власти поддержали программу розыгрыша 50 тыс. призов

Московские власти поддержали программу розыгрыша 50 тыс. призов

Московские власти и бизнес-сообщество инициировали программу «Миллион призов», поддержанную правительством и торгово-промышленной палатой.

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