Лариса Долина заработает до 11 млн рублей на юбилейных концертах

Народная артистка России Лариса Долина планирует заработать около 11 млн рублей с юбилейных концертов в Коломне, Брянске и Обнинске с 11 по 14 ноября.
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