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Царьград

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Лариса Долина заработает до 11 млн рублей на юбилейных концертах

Лариса Долина заработает до 11 млн рублей на юбилейных концертах

Народная артистка России Лариса Долина планирует заработать около 11 млн рублей с юбилейных концертов в Коломне, Брянске и Обнинске с 11 по 14 ноября.

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