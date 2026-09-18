Поймал гранату голыми руками: как советский офицер спас Ким Ир Сена

В марте 1946 года советский офицер Яков Новиченко закрыл собой гранату, брошенную в будущего лидера Северной Кореи Ким Ир Сена - и чудом выжил.
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Вот ведь как!!! Столько лет прожила в Приморском крае, а многое познаю только сейчас. И не от собственной инфантильности, а по воле государства, мелкими, неполными дозами фильтровавшее информацию. А потом удивляемся, почему от поколения к поколению, наша молодёжь не испытывает патриотические чувства к своей Родине. И когда уже пошло на пропасть, по чайной ложке раскрываются удивительнейшие факты о наших удивительнейших людей прошлых поколений, чья жизнь и должна была быть повторением нынешней. Но случится ли в настоящем?