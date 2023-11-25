«Ну-ка, все вместе!» завершен: назван победитель, получивший 5 млн

Пятый сезон вокального проекта «Ну-ка, все вместе!» завершился на телеканале «Россия 1». Победителем шоу, который получил приз в 5 млн рублей и возможность записать композицию с ротацией в эфире «Нового радио» стал Фаррух Хасанов из Душанбе.
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