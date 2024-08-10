Украинская армия серьёзно недоукомплектована

В вооружённых силах Украины наблюдается серьёзный кадровый голод, при этом желающих отправиться на войну практически не осталось, что видно по многочисленным роликам, где военкомам приходится проявлять насилие в тщетных попытках отправить мужское население на войну.
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