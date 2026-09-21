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Мнение: «Армения – страна, которая уничтожает собственное будущее», – Никита Мендкович

Мнение: «Армения – страна, которая уничтожает собственное будущее», – Никита Мендкович

Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского Аналитического Клуба, в программе «Мнение» заявил, что условия, которые США предлагают Армении за сотрудничество с НАТО, губительны для экономики страны.

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