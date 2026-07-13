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Аргументы и Факты

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В Курской области ввели ограничения на отпуск топлива АЗС на фоне атак ВСУ

В Курской области ввели ограничения на отпуск топлива АЗС на фоне атак ВСУ

В Курской области продажа топлива на автозаправочных станциях будет осуществляться по схеме четных и нечетных дней по примеру других регионов, а также введены другие меры безопасности, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

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