Роскомнадзор подал иск на жену главного тренера "Зенита" Семака

Роскомнадзор подал иск в суд на общую сумму в 11 тысяч человек на жену главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, сообщает РИА Новости.
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