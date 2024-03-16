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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Акинфеев о реформе футбола в России: «Я бы начал с академий. Все надо менять, нужен комфорт. В ОАЭ тысячи полей, бесплатных секций – у нас такого нет»

«Раньше академии работали замечательно, сборная России была на 6-м месте в рейтинге ФИФА. Ушло старое поколение – произошел провал.

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