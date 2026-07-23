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Ракетный разгром Киева: как удары возмездия уничтожили ракетную программу Украины

Ракетный разгром Киева: как удары возмездия уничтожили ракетную программу Украины

Ракетный разгром Киева: как удары возмездия уничтожили ракетную программу Украины Юлия ЧелкановаНочью Киев сотрясла серия взрывов, в результате которых пострадали ключевые предприятия украинского военно-промышленного комплекса, занимавшиеся выпуском ракет и комплектующих для беспилотников.

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Комментарии
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AB
Andrey B-V
Ракетные удары по Киеву это очень неплохо, но весь вопрос в том - куда наши ракеты попадают?! Очень похоже на то, что попадают они и поражают не совсем то, куда должны попасть и что должны поразить. Производство ракет для ВСУ типа &quot;Нептун&quot; и &quot;Фламинго&quot; по докладам и отчетам практически помножено на ноль. От куда тогда эти ракеты на наши регионы удары наносят, если этих ракет не должно быть? Интересные вещи происходят. Тут вчера по каналам оповещения в МАКСЕ пришло сообщение о &quot;работе авиации ВСУ по Белгороду и области&quot;! Какая авиация ВСУ, если она, по докладам и отчетам, не существует? А атаки беспилотников до Урала и даже за Урал, от куда, если по тем же докладам и отчетам производства БПЛА, склады, сборочные мастерские, суда с БПЛА и т.д по списку уничтожены? А где наша &quot;зона безопасности&quot; от Гос.Границы РФ вглубь УкРуины? По тем же докладам и отчетам ее постоянно расширяют, значит она должна существовать. А как тогда БПЛА в Курскую, Брянскую, Белгородскую... области из УкРуины прилетают? Что происходит? Сегодня в новостях передали, что в гостях у Вовы Зеленского в Киеве какие то крупные европейские чиновники находятся, делают заявление в поддержку режима Зеленского, выступают с трибуны перед подельниками Зеленского. И это в Киеве, который находится под обстрелами и бомбежкой! КАК ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? Опять ДОГОВОРНЯКИ? Или еще что? А наши парни на передовой гибнут и получают ранения и увечья ради нашей Победы. И как это все сочетается? Назначен новый главком ВСУ. Почему он еще не под обстрелом &quot;Кинжалов&quot; и &quot;Орешников&quot;? Почему снятый с должности Сырский еще жив? Почему?
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