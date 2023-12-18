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В Краснодаре разыскивают убийцу строителей в Немецкой деревне: неадекват имеет при себе оружие

В Краснодаре разыскивают убийцу строителей в Немецкой деревне: неадекват имеет при себе оружие

Неизвестный мужчина ворвался в вагончик к строителям в десятом часу вечера. Стал орать на них и предъявлять претензию, что они вырыли траншею не там и не так.

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