Календарь российских турниров по биатлону сезона-2026/27: летний ЧР пройдет в сентябре в Чебоксарах, Кубки России и Содружества стартуют в ноябре в Хантах

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал предварительный календарь соревнований в сезоне-2026/27. Календарь российских соревнований по биатлону-2026/27 Альфа-Банк Кубок России 1-й этап, Ханты-Мансийск / 30 ноября – 7 декабря 2-й этап, Уват / 7–14 декабря 3-й этап, Уфа / 14–21 декабря 4-й этап, Чайковский / 11–18 января 5-й этап, место проведения не определено / 8–15 февраля 6-й этап, Златоуст / 1–8 марта Альфа-Банк Кубок Содружества 1-й этап, Ханты-Мансийск / 26–30 ноября 2-й этап, Рязань / 6–11 января 3-й этап, Раубичи (Беларусь) / 15–22 февраля 4-й этап, Мурманск / 29 марта – 4 апреля Альфа-Банк Чемпионат России Чебоксары / 14–21 сентября (летний биатлон) Ижевск / 18–25 января Ханты-Мансийск / 13–22 марта Первенство России среди юниоров Саранск / 22–31 января.
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