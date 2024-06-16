Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Михаил Мамонов
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В Белом доме пояснили, почему Байден застыл на сцене в Лос-Анджелесе

В Белом доме пояснили, почему Байден застыл на сцене в Лос-Анджелесе

В Белом доме прокомментировали очередное странное поведение президента Джо Байдена. По словам заместителя пресс-секретаря Эндрю Бэйтса, американский лидер не застыл, а лишь приветствовал со сцены своих сторонников.

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