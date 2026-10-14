Американский адвокат Бух уговаривал клиента продаться ФБР и поделить награду

Известный нью-йоркский адвокат Аркадий Бух может склонять своих клиентов к сотрудничеству с американскими спецслужбами ради получения части вознаграждения за их поимку.
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