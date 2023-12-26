Объявлены победители конкурса подводной фотографии DPG Masters 2023

Первое место в категории «Широкоугольный объектив»: «Колодец желаний» / © Suliman Alatiqi Снимок абсолютного победителя: «Пассажир», императорская черная рыба катается на медузе на фоне вулкана Везувий (Неаполь, Италия) / © Marco Gargiulo Первое место в категории «Традиционная подводная фотография»: «Морские львы за работой» / © Fabien Michenet Второе место в категории «Традиционная подводная фотография»: «Мой дом» / © Helmut Theiss Третье место в категории «Традиционная подводная фотография»: «Икар» / © Martin Broen Первое место в категории «Макро»: «Наживка» / © Byron Conroy Второе место в категории «Макро»: «Рождение» / © Todd Aki Третье место в категории «Макро»: «Молодая черепаха» / © Claudio Zori Второе место в категории «Широкоугольный объектив»: «Рыбный буфет» / © Yinan Liu Третье место в категории «Широкоугольный объектив»: «Трио» / © Annie Guttridge Первое место в категории «Сохранение природы»: «Резня» / © Yinan Liu Второе место в категории «Сохранение природы»: «Паразит анизакидоз покидает хозяина» / © Guido Villani Третье место в категории «Сохранение природы»: «Проблемный реквизит» / © Simon Hilbourne Первое место в категории «Черная вода»: «Фламенко» / © Magnus Lundgren Второе место в категории «Черная вода»: «Молодая мурена» / © Liang Fu Третье место в категории «Черная вода»: «Сверкающий вундерпус » / © Magnus Lundgren .