В Орловской области растёт риск природных пожаров из-за накрывшей регион жары

Минувшей ночью система мониторинга зафиксировала термоточку в Колпнянском районе. Координаты незамедлительно поступили дежурной смене Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Орловской области.
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