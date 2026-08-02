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В Орловской области растёт риск природных пожаров из-за накрывшей регион жары

В Орловской области растёт риск природных пожаров из-за накрывшей регион жары

Минувшей ночью система мониторинга зафиксировала термоточку в Колпнянском районе. Координаты незамедлительно поступили дежурной смене Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Орловской области.

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