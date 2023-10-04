Васильев: петербургские биатлонисты примут участие в клубном турнире в ХМАО

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что международный турнир от профессиональной Клубной лиги является хорошей мотивацией для спортсменов.
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